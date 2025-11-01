କୋଣାର୍କ: ଆମ ଛୁଆ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ବି ଚାଲିବ, ନା ଆଉ କେବେ ବାତ ମାରିବ ନା ଛୁଆ ଆମର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ | କିଛି ଏଭଳି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଲିରେ ପୋତିଲେ ବାପା-ମା | କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବେଢା ନବଗ୍ରହ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ | କେହି ବାତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ତ କେହି ପୁଣି ପୋଲିଓ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଠିକରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ |

ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପୀଠରେ ମାନସିକ ରଖି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବାଲିରେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତିଲେ ପୋଲିଓ, ବାତ ରୋଗ ଆଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି | ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଜି ଶତାଧିକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାପା-ମା କିଛି ସମୟ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଖୋଳି ବାଲିରେ ପୋତି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି, ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବେଢା ନିକଟସ୍ଥ ନବଗ୍ରହ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା | ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗ୍ରହ ପୀଡାରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ହୋଇଥିଲା I ନବଗ୍ରହ ପୀଠରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାଡି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା I 