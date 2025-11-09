ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD)ର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନେତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର କରୁଥିଲେ। ତେଜସ୍ୱୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ) ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ତେଜସ୍ୱୀ ୨୦୦୮, ୨୦୦୯, ୨୦୧୧ ଏବଂ ୨୦୧୨ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବାପା ଲାଲୁ ଯାଦବ କେତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଓ ସଂସଦରେ ଏନେଇ କଡା ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ |
ବାସ୍ତବରେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ, ଲୋକସଭାରେ ଏକ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ "ପାଣି ଦେଉଥିବା ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ |ପ୍ରକୃତରେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ୨୦୦୮ ରୁ ୨୦୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ) ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ୨୦୧୨ ସିଜିନରେ, ତାଙ୍କୁ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଲାଲୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
ମୋ ପୁଅ ଗାମୁଛା ଏବଂ ପାଣି ଧରି ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡୁଛି: ଲାଲୁ ଯାଦବ
ଏହା ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ଲାଲୁ ଯାଦବ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ, "ଶୁଣ, ମୋ ପୁଅ, ବିହାରର ଜଣେ ଗାଁ ପୁଅକୁ ଜୁନିଅର ଆଇପିଏଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା... ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ। ସେ ତା'ର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିପରି ମୋ ପୁଅ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ଗାମୁଛା ଏବଂ ପାଣି ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡୁଥିଲା।" ସେମାନଙ୍କ (ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର) ଝାଳ ପୋଛିବା ପାଇଁ... ତା'ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କରିବ... ଏହା ଆମର ସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲାଣି...ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି, ନୂତନ ପିଲାମାନେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛି ବସିବାକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୁଆ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କର।"
ଏହା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଓ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ | ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ବଢିଥିଲା ଆଉ ଏଥର ସିଏ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି |