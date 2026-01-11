ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା (ଏଲ୍ଇଟି)ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ, ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରୁ ନିୟମିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହାର ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସଂଗଠନର ଉପମୁଖ୍ୟ ତଥା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଭାରତ ତାକୁ ଡରୁଛି। ଏଥି ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧରେ କସୁରୀ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଦେଶ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କସୁରୀର ମନ୍ତବ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ କସୁରୀର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସେନା ଓ ନିଷିଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ କହିଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତ ମୋତେ ଭୟ କରୁଛି?
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି କସୁରୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଭାରତ ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ କାଶ୍ମୀର ମିସନରୁ କେବେ ବି ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରାଲିରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବାର ଉପମୁଖ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର କସୁରରେ ଏକ ରାଲିରେ କହିଛି, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଭାବରେ ମୋତେ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି।