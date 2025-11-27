ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଚାଲିଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଭାଟି ଏବଂ ସଞ୍ଜିତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ରାଜପଥର ୫୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ୧୧୦୨ ମଦ ଦୋକାନକୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ୧୧୦୨ଟି ଦୋକାନ ସହରାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ପୌରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୨୨୧.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସୀମା ନାମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ରାଜପଥକୁ "ମଦ-ଅନୁକୂଳ କରିଡର"ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ "ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ" ବର୍ଗୀକରଣର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ହାଇକୋର୍ଟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ହରମାରା (ଜୟପୁର) ଏବଂ ଫାଲୋଡିରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ଏବଂ ଅଧିକ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ମାମଲା ପ୍ରାୟ ୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
୧,୧୦୨ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ
ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜପଥରେ ଏପରି ୧,୧୦୨ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ହଟାଯିବ।
ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ରାଜପଥରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଦ ବିଜ୍ଞାପନ, ହୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ଯଦି ଏହା ମିଳେ, ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି କ’ଣ?
ଆବେଦନକାରୀ କନହୈୟା ଲାଲ ସୋନି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଏମ.ଏମ. ଧେରା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେ. ବାଲୁ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ରାଜପଥକୁ ମଦ ବିକ୍ରୟର କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜପଥକୁ 'ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳ' ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଛାଡ କରାଯାଏ, ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ |