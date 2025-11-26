 ଗ୍ରୁପ୍ ଚୀନ୍ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଉମର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆସିଟୋନ ଅର୍ଥାତ୍ ନେଲପଲିସ୍ ରିମୁଭର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଉଡର ଚିନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଡାକ୍ତର ଉମର ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ନିଜକୁ ଜଣେ ଶାସକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଇଂରାଜୀ, ପାରସୀ, ଆରବୀ, ଚୀନୀ ଏବଂ ଫରାସୀ ସମେତ ନଅଟିରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ।
ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଉମର ନିଜକୁ ଜଣେ ଶାସକ, ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁଳନାରେ, ମୁଜାମିଲ ନିଜକୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଉମରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ମୁଜାମିଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଉମର ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ।
ଡାକ୍ତର ଉମର ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ EMIR ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ କଥା ହେଉ ନଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଧର୍ମର ବିଷୟ, ଏବଂ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ମୁଜାମିଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉମର ସବୁବେଳେ ମୋତେ, ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ, ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ଏବଂ ମୁଫତି ଇରଫାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ପରିବେଶ ଖରାପ ଏବଂ ପୋଲାରାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନରସଂହାର ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରଠାରୁ, ସେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଘୃଣା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରିଦାବାଦରେ ଗଚ୍ଛିତ ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଉମର ସେଠାରେ କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସେ ନୁହ ମେୱାଟରୁ ଆମ ସହିତ ୟୁରିଆ ଆଣି ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଆଲଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ରୁମ ନମ୍ବର ୪ ରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ସୁଟକେସ୍ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯିବା ପରେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା।
ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଯାହାର ପ୍ରଶାସକ ଉମର ଥିଲେ। ଉମର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚୀନୀ ଭାଷାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଚୀନୀ ଭାଷାରେ ହେଉଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚୀନୀ ଭାଷାରେ ଥିଲା। ଉମର ଏବଂ ଆଦିଲ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। କାରଣ ଆଦିଲ ଉମରଙ୍କ ଜୁନିଅର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଶାହିନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଶାହିନଙ୍କୁ ଆଲଫାଲାହରେ ଭେଟିଥିଲି।
ମୁଜାମିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉମର ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ରେ ନିଜକୁ EMIR ବୋଲି କହି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
ମୁଜାମିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଉମର ଏବଂ ଆଦିଲ୍ ଏକ ଲାଲ ଇକୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର ବ୍ୟବହାର କରି ନୁହ ଏବଂ ମେୱାଟରୁ ସାର କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଆମର କୋଠରୀ ଏବଂ ଆଲଫାଲାହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର, ଆଲଫାଲାହରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେହି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନଥିଲେ।
ଉମର ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଆମେ TATP ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଟୋନର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉମର ହାରିସନ୍ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଫୋରକ ବିକଶିତ କରିସାରିଥିଲୁ। ଆମେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରକୁ ବିସ୍ଫୋରକର ଏକ ବଡ଼ ମାଲ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ପିଲା ଏବଂ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟର ଛାପାଯାଇଥିବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁଫତି ଇରଫାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ, ୧୮ ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ମୁଫତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ମୁଫତିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଆମ ଯୋଜନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଫରିଦାବାଦରେ ମୋର ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିଲା।