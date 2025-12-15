ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ବବି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଝିଏଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଝିଅର ନାମ ଆର୍ଯ୍ୟାନ ମୁଖାର୍ଜି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବବିଙ୍କଠାରୁ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମହିମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହିମା
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମହିମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁନଃବିବାହ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେବେଠାରୁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦଙ୍କ 'ଦୂସରୀ ଶାଦୀ'ରୁ ମୋର ଲୁକ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାର ମାନି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିବାହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିପାରିବେ।" ମହିମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବିବାହ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ବଡ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ମିଳେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।"
କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ମହିମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ପରେ, ସେ ଦି ସିଗନେଚର ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେ ପୁପୁଲ ଜୟକରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହାଛଡା ସେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଏବଂ ଖୁସି କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନାଦାନିଆନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦଙ୍କ 'ଦୂସରୀ ଶାଦୀ'ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।