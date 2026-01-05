ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି, ଦଶହରା, ବିବାହ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା, ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପାବଳିର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ସଫା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେବଳ ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ, ତେବେ ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଳ୍ପନା କରିବା ସହଜ। ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଣ ପ୍ରଚାରର ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ବାଣ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଣ ଜଳାଇବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ନାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉ, କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ନହୁଏ, ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ବାଣ ଜାଳିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି।