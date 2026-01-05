ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଚଢାଉ ବେଳେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଘରଟି ପ୍ରକୃତରେ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ମାସିକ ୧୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଭଡା ଦେଇଥିଲେ। ଘର ଭଡା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚଳାଉଥିଲେ।
ପ୍ରୟାଗରାଜର କୀଟଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଖଲାସି ଲାଇନରେ ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ଏବଂ ଏସିପି ରାଜୀବ ଯାଦବ ଏକ ଗୁପ୍ତ ତଦନ୍ତ କଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହା ପରେ, କୀଟଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଧିକାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଘର ନମ୍ବର ୫୧୪ରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ମିଳିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦରିଆବାଦର ବାସିନ୍ଦା ସର୍ବେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ସେ କୀଟଗଞ୍ଜରେ ଏକ ଘର ଭଡା ନେଇ ଚାରି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରୟାଗରାଜର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରାଣସୀର, ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।