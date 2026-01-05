ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଭାରତରେ ଲୁଚିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶେଷରେ ଧରିଛି ଇଣ୍ଟରପୋଲ | ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ପୋଲିସ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାରେ ନିକିତା ଗୋଡିଶାଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ଖସି ପଳାଇଆସିବାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
୨୭ ବର୍ଷୀୟ ନିକିତା ରାଓ ଗୋଡିଶାଳା, ଜଣେ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ, ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା, ହାୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିକିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଦିନ ଭାରତ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ନିକିତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଜିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ନିକିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା। ହାୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସ ଏହାପରେ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ହତ୍ୟାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନିକିତା ଫେବୃଆରୀ 2025 ରୁ ବେଦ ହେଲ୍ଥରେ ଡାଟା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଶ୍ଳେଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀରୁ ଅଲ୍-ଇନ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଲିସଟ୍ ସିଟିରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ପଳାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ସୂଚନା ବଣ୍ଟନ ପରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯିବ। ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିକିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୂତାବାସ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।