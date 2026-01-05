ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦରେ ରାଜା ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ଓଟ ମେଳାର ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଟ ଦୌଡ଼ର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇବ୍ରାହିମ ଅଲ-ମୁହାଇଦିବ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁହାଇଦିବଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଘରୋଇ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ।
ବିଜେତା ଇବ୍ରାହିମ ଅଲ-ମୁହାଇଦିବ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇବ୍ରାହିମ ଅଲ-ମୁହାଇଦିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 5 ନିୟୁତ ସାଉଦି ରିୟାଲରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।
୩୪ ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଇ ଅଲ-ନଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସନମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସନମ ଖେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଓଟଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସନମ ଖେଳକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଖେଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସରଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟରେ ଓଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।