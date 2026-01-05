ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ବୈରାଗୀ ।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଜେଶୋର ଜିଲ୍ଲାର ମୋନିରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଆଉ କିଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବଢ଼ୁଥିବା ଅସୁରକ୍ଷାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Saudi Arabia: ସାଉଦି ଆରବରେ ଓଟ ଦୌଡ଼, ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଘରୋଇ ଦ୍ୱୀପ
ଖୋଲା ବଜାରରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଯେପରି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବାଂଲାଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ହିନ୍ଦୁ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି । ଭାରତ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛି, ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସଂଗୀନ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Plea Against PM: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମେର ସରିଫ ଦରଘାରେ ଚାଦର ଚଢ଼ାଇବା ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ
ଏହି ଘଟଣାକୁ ମିଶାଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ତାପରେ ୨୪ ତାରିଖରେ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।