ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ମୌର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିହାର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ଏବଂ ଲଲନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିତ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ବିହାରକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍କିଲିଂ ହବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏକ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆମେ ମିଶନ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଇସ୍ତାହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୯୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଇସ୍ତାହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବିହାର ଗତି ଶକ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ସାତଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ୩୬୦୦ କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ। ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନମୋ ରାପିଡ୍ ରେଳ ସେବା ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଚାରୋଟି ନୂତନ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନୂତନ ପାଟନା ଏକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ସହର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟାଉନସିପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୀତାରାମପୁରକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଦରଭଙ୍ଗା, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଏବଂ ଭାଗଲପୁରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ୧୦ଟି ନୂତନ ସହରରୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୧୦ଟି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ବିକଶିତ ହେବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହାର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି।