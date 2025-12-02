ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଏହାର m-Cash ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରୁ, OnlineSBI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ YONO Lite ଆପ୍ ରେ mCASH ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ UPI, IMPS, NEFT, କିମ୍ବା RTGS ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।
mCASH ସେବା କ’ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରୁଥିଲା?
mCASH ହେଉଛି SBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁବିଧା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ଏକ mPIN କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ରିସିଭର ଏକ ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା କୋଡ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ। କ୍ଲେମ କରିବା ପରେ, ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା।
mCASH ସେବା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା?
SBI mCASH କୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଏବଂ କମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। UPI, IMPS, NEFT, ଏବଂ RTGS ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦେଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ mCASH ହଟାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଲୋକମାନେ ଏବେ କେଉଁ ଉପାୟରେ କାରବାର କରିପାରିବେ?
ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI)
UPI ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା IFSC କୋଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା UPI ID ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠାଇପାରିବେ। ଏହା ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। UPI ପାଇଁ, ଆପଣ BHIM, Google Pay, PhonePe, କିମ୍ବା SBIର ନିଜସ୍ୱ BHIM SBI Pay/YONO ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।