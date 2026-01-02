ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକାର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମୁକ୍ତ ହେବ।" ମେହବୁବା ମୁଫତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ମେହବୁବା ମୁଫତି ଯେଉଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜୋର୍ଡାନ ନଦୀରୁ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ। ଇସ୍ରାଏଲ ସମର୍ଥକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରାୟତଃ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ହେଲମେଟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକା ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକାର ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି |
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା କ୍ରିକେଟର ଜଣକ ଫୁରକାନ ଭଟ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫) ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜେକେ୧୧ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଟ୍ରେଲବ୍ଲାଜର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି, ପୋଲିସ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦେଓରିଆରେ ମହରମ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ପତାକା ଥିବାର ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମାସରେ, ଆଗ୍ରାରେ ଏକ ମହରମ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ପତାକା ଉଡାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।