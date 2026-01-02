ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କଟାଗଲା ୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ | କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକଥା ଏକଦମ ସତ | ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନିୟମ ଅବମାନନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଗାଜିଆବାଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଜାରି କରିଥିଲା।
ଗାଜିଆବାଦ ଡିସିପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ୍ରିଗୁଣା ବିସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୧,୪୩୫,୫୯୬ ଜରିମାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସର୍ବାଧିକ ଜରିମାନା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯାହା ବିନା ହେଲମେଟରେ ମିଳିଥିଲା। ମୋଟ ୬୮୨,୩୫୯ ଜରିମାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା |
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Dead: ତାମିଲନାଡୁରେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରୁ ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଲିସ ରାସ୍ତାର ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ୧୮୯୦୪୦ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ୫୯୫୪୧ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ପରେ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଲାଇବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ ୩୬୨୩ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୫ରେ ଗାଜିଆବାଦରେ ଏହି ଚାଲାଣର ମୋଟ ପରିମାଣ ୩୦୫୫୫୧୧୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ପରିମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଜୀବନ ଏବଂ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Balochistan : ବଲୁଚିସ୍ତାନରୁ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚିଠି
ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଗାଡିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ନକରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରି କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି।