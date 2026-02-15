ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ମୁଲୁଣ୍ଡରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଟ୍ରୋ ପିଲର ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଏବଂ କାର୍ ଉପରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ, ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଠିକାଦାର ରାଜଭି ମିଲନ ଇନଫ୍ରା ଉପରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜେନେରାଲ କନ୍ସଲେଟ୍ କମ୍ପାନି ଡିବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ କନସଲ୍ଟିଂ, ହିଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ଓ ଲୁଇସ୍ ବର୍ଗର କନସଲ୍ଟିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ସାଲଭେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ପୂଲିସ କହିଛି, ମିଲାନ ରୋଡ୍ ବିଲ୍ଡଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରିଶ ଚୌହାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ କୁଲଦୀପ ସପକାଲ, ଉପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ସୌରବ ସିଂହ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୋଇର ଏବଂ ହିଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଅବଧୂତ ଇନାମଦାରଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣା ପରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ମହାୟୁତି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ କଣ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି କି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମିହିର କୋଟେଚା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସଓପି ପାଳନ କରାଯାଉ ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଠିକାଦାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅବହେଳା ଇତିହାସ ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାସଭରାଜ ଏମ୍. ଭଦ୍ରାଗୋଣ୍ଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। କମିଟି ପିଲର ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ତଦନ୍ତ କରିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ, କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ତଥା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ କହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ତଦନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି କଠୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଓ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସହଯୋଗରେ ଏକ ସଂରଚନାଗତ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଟୋରିକ୍ସାର ପଛରେ ବସିଥିବା ରାମଧନୀ ଯାଦବ (୪୬)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ରାଜକୁମାର ଯାଦବ (୪୫) ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଲୁଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଯାଦବ (୫୨) ଏବଂ କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଦୀପା ରୁହିଆ (୪୦) ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନବୀସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।