ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ। ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନରେ ଶିବାଳୟରୁ ଶୁଭୁଛି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଗାଁରୁ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଡ଼ିଛି ଶୈବପୀଠ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଲା ବହୁ ବାଦ, ବିବାଦ, ବର୍ଜନ ଧମକ ତଥା ବର୍ଷା ବିଭ୍ରାଟର ଘୋର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଚଳିତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲା ରବିବାର ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଚିର ଶତ୍ରୁ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ପିସିବି ଓ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଖାସ୍ ଏହି ମହାଟକ୍କର ଲାଗି ଏବେ କଲମ୍ବୋରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି।
ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 15, 2026 08:10 IST
ଶିବରାତ୍ରିରେ ଷଣ୍ଢ ଚାଲାଣ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
କାଳିଆବାଡ଼: ଚାରୋଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବୋଲେରୋ ଥାନା ଆଗରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୋକାନରେ ପଶିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଛାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୋର ୫ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଚାରିଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଶିବରାତ୍ରିରେ ଷଣ୍ଢ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆସାମୀ ଧରିବା ଦାବିରେ ମୟୂରଭଂଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି।
- Feb 15, 2026 07:44 IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ରହମାନଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେବା ପରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଢାକାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଢାକା ଗସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ମାକ୍ରନ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
- Feb 15, 2026 07:12 IST
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କଲମ୍ବୋରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାଲଢ଼େଇ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କଲମ୍ବୋରେ ଉଭୟ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
- Feb 15, 2026 07:10 IST
୧୧ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବର୍ଷା ତାପମାତ୍ରାକୁ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥଣ୍ଡାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ନାହିଁ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପାଗ ସୁଖଦ ରହିବ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ସହାରନପୁର, ଆଲିଗଡ଼, ହାଥରସ, କାସଗଞ୍ଜ, ଇଟାୱା, ଆଉରୈୟା, ଫାରୁଖାବାଦ ଏବଂ ମୈନପୁରୀରେ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।