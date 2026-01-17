କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାୱଡା ଏବଂ ଆସାମର ଗୁଆହାଟି (କାମାକ୍ଷା ) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ୯୫୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୋଟ ୧୬ଟି କୋଚ୍ ରହିବ।
ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ତୃତୀୟ ଏସି, ୪ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଏସି କୋଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଭଡ଼ା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିବ। ଗୁଆହାଟିରୁ ହାୱଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଏସି ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଇତିହାସରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଚେୟାର କାର୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଲିପର୍ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚଳନ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାର ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ?
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଭିତର ଭାଗ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବର୍ଥ, ଆଲୋକ ଏବଂ କୋଚ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଭଳି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁ ଲୋକେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜୀବାଣୁନାଶକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଚଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁଭିସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବାୟୁରେ ଥିବା ଭୂତାଣୁ ଓ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ବାୟୁକୁ ଫିଲ୍ଟର ଓ ସଫା କରିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ବାହାର କରିବ।
ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଖୋଲିବ ଦ୍ବାର
ଟ୍ରେନ୍ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନକୁ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହାର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ । ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଓ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବ।
ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର କମ୍ବଳ, କଭର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବେଡ୍ରୋଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କବଚ ସିଷ୍ଟମ
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ। ଏଥିରେ କବଚ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଟ୍ରେନ୍ ଗତି ଓ ସିଗନାଲିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ।। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟକ୍-ବ୍ୟାକ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି।