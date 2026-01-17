ନାଗପୁର: ୧୯୮୫ ମସିହା କଥା, ଜଣେ ଅବିବାହିତ ମା’ ସମାଜର ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ନିଜର ତିନି ଦିନର ଶିଶୁକୁ ନାଗପୁରର ଏକ ସେଲ୍ଟର୍ ହୋମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ, ନେଦରଲାଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତି ଶିଶୁକୁ ପୋଷ୍ୟଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୪୧ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ସେହି ପିଲାଟି ଏବେ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଆମଷ୍ଟରଡାମ ନିକଟସ୍ଥ ସହର ହିମଷ୍ଟେଡର ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମଷ୍ଟେଡର ମେୟର ଫାଲଗୁନ୍ ବିନେଣ୍ଡିଜକ୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଫାଲଗୁନ୍ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଥରେ ମୋ ମା’ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ମୁଁ ବହୁ ସ୍ନେହରେ ସହିତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଛି। ଫାଲଗୁନ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଛି।
ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ନର୍ସ ନାମ ରଖିଥିଲେ ଫାଲଗୁନ୍
ଫାଲଗୁନଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୦ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯୮୫ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା’ ତାଙ୍କୁ ନାଗପୁରର ମାତୃ ସେବା ସଂଘ ନାମକ ଏକ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ରହିଥିଲେ। ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ର ନର୍ସ ତାଙ୍କର ନାମ ଫାଲଗୁନ୍ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ସେ ଫାଲଗୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଫାଲଗୁନ୍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ତିନିଥର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସେ ସେଲ୍ଟର ହୋମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ନର୍ସ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ନର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଫାଲଗୁନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ନାଗପୁର ଆସିଥିଲେ। ନାଗପୁର କଲେକ୍ଟର ବିପିନ ଇଟାଙ୍କରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ନର୍ସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ନର୍ସ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଥିଲେ। ନର୍ସଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫାଲଗୁନ୍ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ମୋତେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା।
ସମାଜ ଭୟରେ ଫାଲଗୁନ୍ଙ୍କୁ ଅବିବାହିତ ମା’ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ
ନାଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିସନର ଅଭିଜିତ ଚୌଧୁରୀ ଫାଲଗୁନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ କାଗଜପତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଫାଲଗୁନଙ୍କ ମା’ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଅବିବାହିତ ମହିଳା ଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଅପମାନର ଭୟରେ ସେ ଫାଲଗୁନ୍ଙ୍କର ପାଳନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦସ୍ତାବିଜରେ ଫାଲଗୁନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତଥାପି, ଫାଲଗୁନ୍ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତୃ ସେବା ସଂଘ ଅନାଥ ପିଲା ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବିବାହିତ ମା’ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି।
ଫାଲଗୁନ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ
ଫାଲଗୁନ୍ ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ଡଚ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଛୋଟବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଭାରତୀୟ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ। ପିଲାବେଳେ ସେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ମା’ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫାଲଗୁନ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ଖାଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ନିଜର ଏକ ସଂଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଫାଲଗୁନଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଜାଣିଛନ୍ତି।
ମା’ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ
ଯେତେବେଳେ ଫାଲଗୁନ୍ଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ କହିଥିଲେ ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଜଣେ ମା’ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା’ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ବୋଧେ ତାହାର ଅନୁତାପ କରୁଥିବେ। ଫାଲଗୁନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ,ମୁଁ ନାଗପୁର ଫେରି ମା’ଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମା’ଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଏନଜିଓ, ନଗର ନିଗମ ଓ ପୁଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଫାଲଗୁନ୍ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ହିମଷ୍ଟେଡର ମେୟର
ଫାଲଗୁନ୍ ହିମଷ୍ଟେଡ୍ ସହରର ମେୟର ଅଛନ୍ତି। ହିମଷ୍ଟେଡ୍ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଆମଷ୍ଟରଡାମରୁ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫାଲଗୁନ୍ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଡଚ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।ସେମାନଙ୍କର ୪ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଫାଲଗୁନ୍ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନାମରେ ରଖିଛନ୍ତି।