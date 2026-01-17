ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଲ୍ଲା ସାହିର ଗୋ ମାଫିଆ ଶେଖ୍ ରାଜନ ଘରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ନଗଦ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା। ଗୋ ମାଫିଆ ଶେଖ୍ ରାଜନକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସର ପଚରାଉଚରା। ଶେଖ୍ ରାଜନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋ ମାଫିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ଜରିଆରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ।
ଭଦ୍ରକର ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋ ମାଫିଆ ଶେଖ୍ ରାଜନ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ନଗଦ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଲ୍ଲା ସାହିରେ ରହୁଥିବା ରାଜନର ଘର ଉପରେ ଅଚାନକ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଗୋରୁ ମାଫିଆର ଚୋରା ଗୋ ଚାଲାଣ ଚେର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେକେ ଅଧିକାଂଶ ଗୋରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ଗୋ ମାଫିଆ ରାଜନ୍ ର ଏହି କଳା କାରବାର ଉପରେ ପୁଲିସର ନଜର ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଏସ ପି ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଚଢାଉ ହୋଇଛି।
ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣୀ
ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣୀ । ଗୋ ମାଫିଆ ରାଜନର ଘରକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ୩ ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁଲିସ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜନ୍ ର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ପୁଲିସର ଛାନଭିନ୍। ଚଢ଼ାଉ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳି ନାହିଁ । ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ପରେ ପୁଲିସ ତଥ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସରେ ମୂଳ ଅଭିଯୋଗ ମୂଳେ ରାଜନ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି।
