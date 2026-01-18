ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏହାର ଶାସନ ଓ ବିକାଶର ରେକର୍ଡ ହେତୁ ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି | ଆସାମରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ଭୋଟ୍ ବଦଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।
କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କରିଡର ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡାଇ ଆସାମର ପରିଚୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ସ୍ଥିରତା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଦର୍ଶାଇ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ରେକର୍ଡ ଭୋଟ୍ ଓ ଆସନ ହାସଲ କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୂଚାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳରେ ବି ବିଜେପି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଜଣେ ମେୟର ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ୬,୯୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଯାତାୟାତ ଯୋଗାଇବାରେ କାଜିରଙ୍ଗା କରିଡର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।