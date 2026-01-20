ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ନିତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ପରିପକ୍ବ ନେତା ବୋଲି କହି ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ନିତିନ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ।
ନବୀନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହିତ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଢି ବିଷୟରେ କହିବାବେଳେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପିଲାଦିନେ ରେଡିଓରେ ଖବର ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ନିତିନ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପିଢ଼ିର।
ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିତିନଜୀ ନିଜେ ଏକ ‘ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ’ ଯୁବା (୨୦୦୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପରିପକ୍ବ ହୋଇଥିବା ଯୁବା)। ସେ ସେହି ପିଢ଼ିର ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ପିଢିର ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଦିନେ ରେଡିଓରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇର ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନିତିନଜୀଙ୍କର ଉଭୟ ଯୁବସୁଲଭ ଶକ୍ତି ଓ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏହା ଆମ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅପରାଜିତ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏନ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ। ଦଳକୁ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିବାର ବୋଲି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନବାଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିଜେପି ଏକ ସଂସ୍କୃତି। ବିଜେପି ଏକ ପରିବାର। ଏଠାରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ସଦସ୍ୟତାଠାରୁ ଅଧିକ। ବିଜେପି ହେଉଛି ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଦଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବଦଳେ ନାହିଁ। ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ଦିଗ ସମାନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ।
ସାଂଗଠନିକ ମତଦାନରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପରେ ନିତିନ ନବୀନ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ନବୀନ ବିହାରରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରରେ ରାସ୍ତା, ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନେତା ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।