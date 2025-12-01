ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦ ଦେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିତର୍କରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ନାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Election Commission's big decision: ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସଂସଦ ପରାଜୟ ପରେ ହତାଶାର ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପରାଜୟର ହତାଶାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ନାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସ୍ଥାନ ଅଛି; ଯିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ୍।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: National Herald case: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ରାହୁଲ-ସୋନିଆଙ୍କ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଲା
ଯିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ୍; ସମଗ୍ର ଦେଶ ଖାଲି ଅଛି। ଏଠାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସଂସଦ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିତର୍କରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ପରାଜୟର ହତାଶାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ।"