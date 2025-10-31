ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଏକ ଅଂଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଆମେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "କାଶ୍ମୀର ଧାରା ୩୭୦ର ଶିକୁଳି ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଯଦି କେହି ଆଜି ଭାରତକୁ ଆଖି ଉଠାଇବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ଭାରତ ଘରେ ପଶି ମାରିବ | ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଏହା ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Amit Shah on Sarddar Patel: କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ: ଅମିତ ଶାହ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ସର୍ଦ୍ଦାର ସାହେବ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସବୁକିଛି ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସର୍ଦ୍ଦାର ସାହେବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରମାନେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମାନ ଗମ୍ଭୀରତା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ।" କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦେଶସାରା ନକ୍ସଲବାଦୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରସାର ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତଥାପି, ସର୍ଦ୍ଦାର ସାହେବଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେତେବେଳର ସରକାରମାନେ ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବାଛିଥିଲେ। ଦେଶ ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ରୂପରେ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Modi Tribute to Patel: ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୋଦୀ
ସେ କହିଥିଲେ, "ସର୍ଦ୍ଦାର ସାହେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଏକୀକୃତ କରାଯାଉ ଯେପରି ସେ ଅନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ନେହେରୁ ଜୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଏକ ପୃଥକ ପତାକା ସହିତ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଦେଶର ଏକତା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଏକତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି। "କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିପଦରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।"