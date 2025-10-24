ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତିପୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି | ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ସେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ବିହାରରେ ସୁଶାସନର ସରକାର ଆସିବ।
'ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲେ ଲଣ୍ଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତିପୁରର ପରିବେଶ, ମିଥିଳାର ମନୋଭାବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏନଡିଏ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବିହାର ଏକ ନୂତନ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।" ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥାଏ, ବିହାରକୁ ଲଣ୍ଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ମନେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ - ଏମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି |
ଯେଉଁମାନେ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ।" ସେମାନେ ଏବେ "ଜନନେତା" ଉପାଧି ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ କର୍ପୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅପମାନକୁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଏନଡିଏ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ବିଜେପି କର୍ପୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ପୁରୀଜୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।