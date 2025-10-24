ଜଳେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଗାପୁର କୋର୍ଟ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଏମବିବିଏସ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଗତ ବୁଧବାର ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହାଜର ସେହି ତାରିଖରେ ହେବ। ଆଜି (୨୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅମିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମତ ରଖିଥିଲୁ। କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପରେଡ୍ (ଟିଆଇ) ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତାମତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।"
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ପୁଲିସ। ପରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା। ପୁଲିସ ୧୦ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଅଦାଲତ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଏବେ ଅନ୍ୟ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ପୁରୁଷବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ହାଜତରେ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ। ୨୨ରେ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପୁଲିସ କସରତ ଚଳାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ୧୦ ତାରିଖ ରାତିର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ର ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା ପୁଲିସ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ମାମଲାରେ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ୫ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
Rape