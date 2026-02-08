ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପୁଣି ଥରେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ଓ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆରଏସ୍ଏସ୍ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ କୁହେ ତେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ସଂଗଠନ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ସେ ଆଉ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଏକ ସରଳ ବାର୍ତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ
ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ସାଧାରଣତଃ ସଂଘରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ, କୌଣସି ପଦବୀରେ ନ ରହି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: T20 World Cup: ସେଫର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ: ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଅବସର କେବେ ନୁହେଁ
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ସଂଘକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ମୋତେ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୋତେ ପଦ ଛାଡିବାକୁ କହିବ, ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର କେବେ ବି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମକୁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ସଂଘ ଏହାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରାଇଥାଏ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଇତିହାସରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଆସିନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡିଛି। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚାରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅହଂକାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଚାର ବର୍ଷା ପରି ହେବା ଉଚିତ। ସମୟ ଓ ପରିମାଣ ଉଭୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କାମ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ।