ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନାଚାରମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ମଲ୍ଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ୬୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ସୁଜାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡାଟିଆ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୋଭରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଅଞ୍ଜିବାବୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡାରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସୁଜାତା ଏକା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ଅଞ୍ଜିବାବୁ ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।
ବାସ୍ତବରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଅଞ୍ଜିବାବୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ସେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଅପରାଧ କରିବା ପରେ, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ସୁଟକେସ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାରରେ ଶବ ବୋହି ଚାଲିଗଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସୁଟକେସ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡିଲେ | ସେମାନେ ନାଚାରମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଅଞ୍ଜିବାବୁଙ୍କ ଆଚରଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ମନେ ହେଲା। ପୋଲିସ ଅଞ୍ଜିବାବୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କଠୋର ପଚରାଉଚରା କଲା। ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ, ପୋଲିସ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରୁ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଜିବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି।