ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫରିଦାବାଦ-ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରରେ ବୁଲାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଭୋର ୩ଟାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏସଜିଏମ ନଗର ନିକଟରେ ଚଳନ୍ତା କାରରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ୮:୩୦ରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫେରିବେ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧୨:୦୦ଟାରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଇକୋ ଭ୍ୟାନରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ ଓ ଗାଡି ଅଟକାଇଥିଲେ | ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପରେ, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ୟାନଟିକୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରୋଡ ଆଡକୁ ନେଇଗଲେ। ଫରିଦାବାଦ-ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରୋଡରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫରିଦାବାଦ-ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରୋଡରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାନ ଚଳାଇଥିଲେ।
ଭୋର ୩ଟାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଭ୍ୟାନରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଫରିଦାବାଦ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS ରେଫର କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।