ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟିମ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଦଳର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କୋଲକାତା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ୧୧୬ଟି ଚୋରି ଏବଂ ଛିନତାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ଏବଂ ଛିନତାଇ ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଅନଲକ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି କୋଲକାତା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Delhi Court Order: ପତ୍ନୀ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ମୋଟ ୧୧୬ଟି ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ iPhone, Samsung, Vivo, Oppo, Redmi, Motorola, OnePlus, ଏବଂ Nothing ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଅନଲକିଂ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Devakinandan Thakur said about Bangladesi Player: ଆଇପିଏଲରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାହାର କର: ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର
ପୋଲିସ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କିପରି ଧରିଲା?
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ରାହୁଲ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଯିଏ ପ୍ରତି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ୧,୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା Vi SIM କାର୍ଡରୁ ନକଲି ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର iCloud ID ଡିଲିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ CCTV କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା |