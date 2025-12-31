ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ମା’ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ କରିବା ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଇନଗତ, ନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଆୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମା’ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ରୋଜଗାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ ନେବାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପିତା ତାଙ୍କ ଆୟ ଲୁଚାଇ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ବାହାନା ବ୍ୟବହାର କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ପିତା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ।
ଏହି ରାୟ ଏପରି ଏକ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ, ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ମାତ୍ର ୯୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୩୪୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଆଇନର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଦାୟୀ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ମା ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେବେବି ବାପାଙ୍କଠାରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଜଣେ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଧିକାର। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ କେହି ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।