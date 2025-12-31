ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ବିବାଦ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଏନେଇ କଥାବାଚକ ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ବିସିସିଆଇକୁ ଆଇପିଏଲରେ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି।
ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ କେଉଁ ଆଇପିଏଲ ଦଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ, ଆଇପିଏଲରେ କିଣାଯାଇଛି।"
ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ: ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ... ତେବେ କେକେଆର, ସେହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କେକେଆରକୁ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଦେଵକୀନନ୍ଦନ କହିଥିଲେ, "ସେହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୯.୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ଅନେକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ।" ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, "କେକେଆର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ କରିପାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।" ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସୁଧୁରିବାର ସମୟ, ନଚେତ୍ ସମୟ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତା’ପରେ କେହି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।