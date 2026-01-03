ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧୀ ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି।
ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମିନି-ନିଲାମରେ ରହମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୯.୨୦ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ ରହମାନଙ୍କ ବଦଳ ପାଇଁ କୋଲକାତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ଦେବଜିତ୍ କହିଛନ୍ତି, "ବିସିସିଆଇ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ କହିଛି। ସେ ବଦଳ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି ବଦଳ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ।"
ବାସ୍ତବରେ ଆଇପିଏଲରେ ରହମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଚାପରେ ଥିଲା। ସମାଲୋଚନା କୋଲକାତା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ନିରନ୍ତର ରହମାନ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ରହମାନ ୨୦୧୬ ପରଠାରୁ ଆଠଟି ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ।