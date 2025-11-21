ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହକୁ ୭ ଦିନ ବିତୁ ବିତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପତ୍ନୀ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି | ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପରଶ୍ରାମପୁରର ବେଦିପୁର ନିବାସୀ ମୃତ ଅନିଶ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ରୁକ୍ସନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନବବିବାହିତା କନ୍ୟାକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି କନ୍ୟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇଯିବେ |
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ରିଙ୍କୁ କନୌଜିଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେ ବିବାହରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିବାହର ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ପରେ, ରୁକ୍ସନା, ରିଙ୍କୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ଯୋଜନାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ହତ୍ୟାକାରୀ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପ୍ରେମିକ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ଅନିଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଘନିଭୂତ ହେଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ (CDR) ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ। ପୋଲିସ ଚାପରେ, ପତ୍ନୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା।