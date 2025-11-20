ପାଟନା: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDAର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ଆଜି ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଭବ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଦଶମଥର ପାଇଁ ନୀତିଶ କୁମାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି | ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ NDA ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବିହାରର ପ୍ରାୟ ୨-୩ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଗତ ବୁଧବାର (୧୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫), ବିହାର ବିଧାନସଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ NDA ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜଭବନ ଯାଇ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ, ୨୬ ଜଣ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Nitish Kumar Record: ନବୀନଙ୍କୁ ଟପିପାରିବେ କି ନୀତିଶ କୁମାର?