ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDAର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ NDA ର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ |
ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି କି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବୁ ଯେ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେତା
ବିହାର ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ଥର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ବିହାରରେ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ |
ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କିଏ?
ନୀତିଶ କୁମାର ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସିକିମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ତେବେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ।
ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ ତାଲିକା
ପବନ କୁମାର (ସିକିମ) - ୨୪ ବର୍ଷ ୧୬୫ ଦିନ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ଓଡ଼ିଶା) - ୨୪ ବର୍ଷ ୯୯ ଦିନ
ଜ୍ୟୋତି ବସୁ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) - ୨୩ ବର୍ଷ ୧୩୭ ଦିନ
ଗେଗଙ୍ଗ ଆପାଙ୍ଗ (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ) - ୨୨ ବର୍ଷ ୨୫୦ ଦିନ
ଲାଲ ଥାନହାୱଲା (ମିଜୋରାମ) - ୨୨ ବର୍ଷ ୬୦ ଦିନ
ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହ (ହିମାଚଳ) - ୨୧ ବର୍ଷ ୧୩ ଦିନ
ମାଣିକ ସରକାର (ତ୍ରିପୁରା) - ୧୯ ବର୍ଷ ୩୬୩ ଦିନ
ନୀତୀଶ କୁମାର (ବିହାର) - ୧୯ ବର୍ଷ ୯୩ ଦିନ