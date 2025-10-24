ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି | ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତିପୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନୀତିଶ କୁମାର ଲାଲୁ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆରଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ଭୁଲ କରିଥିଲେ।
'ଦୁଇଥର ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା'
ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି... ଦୁଇଥର ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛୁ... ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଠାରେ ରହିବୁ। କେବେବି ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହେବ ନାହିଁ।" ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି।
ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "୨୦୦୫ ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। କେହି କେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ (ଲାଲୁ) ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ପଛୁଆ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ, ଦଳିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।