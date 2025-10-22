ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜ ଦେଶ ଛଡା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ | କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମର(ୟୁକେ) ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ, ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋ ଏବଂ ଜାପାନର ମହାରାଣୀ ମସାକୋଙ୍କୁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ପାସପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଉପରେ "ମହାମହିମଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ" ଲେଖା ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜେ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଦେଶର ସବୁକିଛି। ଏହି ସୁବିଧା ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିନଥିଲେ। ୨୦୨୩ରେ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ଏହି ଛାଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛାଡ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବିନା ୧୯୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଜାପାନ ଏହାର ରାଜପରିବାର ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରେ। ଜାପାନୀ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ମସାକୋଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଜାପାନୀ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିସା ଔପଚାରିକତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ରାଜପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ପାସପୋର୍ଟ-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ।