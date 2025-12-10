ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରାହୁଲ ନାର୍ଭେକର ବୁଧବାର ଗୃହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (ଇ-ଯାନ)କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ପରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟୋଲ୍ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ବିଷୟର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଜଗତାପ ଉଠାଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ନାର୍ଭେକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଇ-ଯାନ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଇ-ଯାନ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଦା ଭୁସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ତିନି ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଇ-ଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏକ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ । ତଥାପି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ରେ ଏବେ ବି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି।