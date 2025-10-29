ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏହି ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ | କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଏକାଥରେ ୧୫ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି। ବଲିଉଡ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। "ଦି ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ," "ବାହୁବଳୀ: ଦି ଏପିକ୍," "ମାସ୍ ଜଥାରା," "ଇକ୍ କୁଡି," ଏବଂ "ଓମେନ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି | ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବ।
ଦି ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ
"ଦି ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ"ରେ ପରେଶ ରାୱଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ | ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତୁଷାର ଅମରୀଶ ଗୋୟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜାକିର ହୁସେନ ଏବଂ ସ୍ନେହା ୱାଘ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ସିଙ୍ଗଲ୍ ସଲମା
ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ସିଙ୍ଗଲ୍ ସଲମା" ମଧ୍ୟ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି। ସନି ସିଂହ ଏବଂ ଶ୍ରେୟାସ ତଲପଡେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ୱାନ୍ ଟୁ ଚା ଚା
ଲଲିତ ପ୍ରଭାକର, ନୟରା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ୱାନ୍ ଟୁ ଚା ଚା" ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
"ବାହୁବଳୀ: ଦି ଏପିକ୍"
"ବାହୁବଳୀ" ଏବଂ "ବାହୁବଳୀ ୨" ର ପୁନଃସମ୍ପାଦିତ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିରେ ନୂତନ ଏଡିଟିଂ, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
"ମାସ୍ ଜଥାରା"
ରବି ତେଜାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ "ମାସ୍ ଜଥାରା" ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରବି ତେଜାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲିଲା ନଜର ଆସିବେ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ରେ ଶେହନାଜ ଗିଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଇକ କୁଡି" ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଅମରଜିତ ସରୋନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁଜାଜ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରୁଷି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି "ଅପରେସନ୍ ପଦମା" ମଧ୍ୟ ୩୧ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବ | କାର୍ତ୍ତିକେୟା ଭିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହା ଏକ ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର | ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନରେଶ ମେଡି, କନ୍ନଗରୀ ରାଜିତା ସ୍ୟାଣ୍ଡି ଏବଂ ରଣଧୀର ବିସୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରେ ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ୍-କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାମା "କର୍ମଣୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ" ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ | ଅମରଦୀପ ଚଲପଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଲାଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିଲ୍: ସର୍ଦ୍ଦାର” ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ପରଦାରେ ଆସୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓମେନ, ୧୮-ହାର୍ଟବିଟ, ମାରୁଥା, ଆର୍ଯ୍ୟନ ଓ ଅନ ପାଵମ ପୋଲଥେଥୁ ପ୍ରମୁଖ ରିଲିଜ ହେବ |