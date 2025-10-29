ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂର ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ | ଏନେଇ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମେଘରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅଭାବ। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ୯-୧୦ଥର ଏଭଳି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
କେମିତି କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ?
ବାସ୍ତବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଆଇଆଇଟି) କାନପୁରର ଏକ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଲ୍ଟ-ଆଧାରିତ ଏବଂ ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେସନା-୨୦୬ଏଚ୍ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ମେଘ ଉପରେ ଉଡ଼ି ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଓ ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲା।
"ଏହି କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା"
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୁଇଥର କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା କେବଳ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ।
"ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ"
ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ନୂତନ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରିପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ମାତ୍ରେ, କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ।"