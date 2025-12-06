ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ନେତା ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶନିବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଏବଂ ବିଜେପିର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ମେସିନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆଇସିୟୁକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର "ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଫଳତା" ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଜେପିର ଅତୁଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ।
"ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି"
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହି ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପେଡାଲ୍ ବାହାର କରି ଆମକୁ ଟିକେ ଝଟକା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିହାର ଭଳି ଫଳାଫଳ ଆସେ, ଏବଂ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥାଉ ଏବଂ ତା'ପରେ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଆଇସିୟୁକୁ ନିଅନ୍ତି |
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ NDA ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଦାୟୀ।'
ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ମେଣ୍ଟର ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଜେଏମଏମ)କୁ ବିହାରରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା 24x7 ରାଜନୈତିକ ମଡେଲ ଉପରେ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି।