ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଙ୍କଟ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର କମ୍ପାନି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ।
ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟେସନ୍(FDTL) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ସରକାର FDTL ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ
FDTL ନିୟମ ବିମାନ ସେବାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ରୁ ୧,୦୦୦ ବିମାନ ବାତିଲ ହେଉଥିଲା। ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସରକାର ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବ।
ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ କମ୍ପାନିକୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବ। ତଥାପି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ।
ଇଣ୍ଡିଗୋ କ’ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏହା କରିଛି?
ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ , ବିଶେଷକରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜାଣିଶୁଣି ଡିଜିସିଏ ନିୟମାବଳୀରୁ ଛାଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତେବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁ କମ୍ପାନିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ମନେ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ କ୍ରାଇସିସର ଖଳନାୟକ
ଇଣ୍ଡିଗୋର ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ FDTL ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, FDTL ହେଉଛି ସଙ୍କଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏ-୩୨୦( A320) ବିମାନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୧୦-୧୫ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରୁ କିଛି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି।