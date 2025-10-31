ଶ୍ରୀନଗର: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଧାରା ୩୧୧ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହିଷ୍କାର କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ହଣ୍ଡୱାଡ଼ାରେ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।
ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସର୍ବଦା କହି ଆସିଛି ଯେ ବହିଷ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ।" ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପ୍ରତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ-ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Amit Shah on Sarddar Patel: କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ: ଅମିତ ଶାହ
ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହି ବହିଷ୍କାରକୁ ମନମୁଖୀ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଥର, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବିନା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ପରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ହେବ। ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ବିନା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Modi Tribute to Patel: ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୋଦୀ
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ, ଲୋକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀମାନେ ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମିଶନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ।"