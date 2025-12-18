ଗାଜିଆବାଦ: ବାକି ଥିବା ଭଡା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ମାଲିକାଣିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଦମ୍ପତ୍ତି | କଥା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା, ମାଲିକାଣିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ସୁଟକେଶରେ ପୁରାଇ ରଖିଥିଲେ ଦମ୍ପତ୍ତି | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ରାଜନଗର ଏକ୍ସଟେନସନର ଓରା କୈମୋରା ସୋସାଇଟିରେ ଜଣେ ଘରମାଲିକଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ସୁଟକେଶରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଘରମାଲିକ ଦୀପଶିଖାଙ୍କୁ ଓଢଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସୁଟକେଶରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକ ଦୀପଶିଖା ମୂଳତଃ ମାୱାନାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସେହି ରାଜନଗର ଏକ୍ସଟେନସନ ସୋସାଇଟିରେ ରହିଆସୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପଶିଖାଙ୍କ ଘରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବେ ମିନି କାମ କରୁଥିଲେ। ମିନିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦୀପଶିଖା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଓରା କୈମୋରା ସୋସାଇଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଟାୱାରରେ ଥିବା ଭଡାଟିଆଙ୍କ ଫ୍ଲାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଡ଼ା ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମିନି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପଶିଖାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ବାଜୁଥିଲା। ତା’ପରେ ମିନି ଏବଂ ଦୀପଶିଖାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ |
ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫ୍ଲାଟ ତଳେ ମିନି ଏକ ବଡ଼ ଲାଲ ସୁଟକେଶ ଧରି ଭଡାଟିଆ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ମିନି ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି | ଏହାକୁ ନେଇ ମିନିଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା | ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମିନି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭଡାଟିଆଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଦେଖିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମିନି ଯେତେବେଳେ ସୁଟକେଶ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସୁଟକେଶ ଭିତରେ ଦୀପଶିଖାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଡାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଘରମାଲିକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୋଧରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଘରମାଲିକଙ୍କ ମୃତଦେହ କାଟିଦେଇଥିଲେ | ଏହାପରେ ଉଭୟ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ସୁଟକେଶରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫେରାର ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ |
ଏନେଇ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉମେଶ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା ମାସିକ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି ଭଡା ନେଇଥିଲେ। ଭଡାଟିଆ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଭଡା ଦେଇ ନଥିଲେ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଡା ଆଦାୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଡା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ | ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାପଡିଥିଲା |