ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଧୁରନ୍ଧର" ଭାରତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆୟ ୫୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ରଣବୀର ସିଂହ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଭାରତର ମିଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବାହାରିନରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ "ଧୁରନ୍ଧର" ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ କବାଡି ଖେଳାଳି ଓବୈଦୁଲ୍ଲା ରାଜପୁତ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ବାହାରିନରେ ଏକ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ହଲାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉବୈଦୁଲ୍ଲା ରାଜପୁତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ଭାରତରେ, ଓବୈଦୁଲ୍ଲା ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଧୁରନ୍ଧର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ପରି ଆଉ ଏକ ଧୁରନ୍ଧର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏନେଇ ଓବୈଦୁଲ୍ଲା ରାଜପୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଦଳର ନାମ ଭାରତ ହେବ। ଓବୈଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତେଣୁ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।