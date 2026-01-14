ଚେନ୍ନାଇ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାମିଲ ନେତାମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ବା ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ନେତାମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ଅବସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ପୋଙ୍ଗଲ ପାତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘିଅ, ଚାଉଳ, ଶାଢ଼ି ଏବଂ ଏପରିକି କ୍ରିକେଟ୍ କିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।
ପୋଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାମିଲ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ବାରା ସଫଳ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି, କୃଷକ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ।
ପୋଙ୍ଗଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ସବର ପରମ୍ପରା ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ରେଖାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ତ୍ରିଚି ପଶ୍ଚିମରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଏନ୍ ନେହେରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଗ୍ଲାସ, ବେଲା ଓ ପାତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପହାରରେ ନେହେରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନାମଲେଖା ଷ୍ଟିକର ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟ କପଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ରେଗୁପାଥି ପୋନ୍ନାମାରାବତୀ ଏବଂ ପୁଡୁକୋଟାଇରେ ପାର୍ଟି ଲାଇନରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୋଙ୍ଗଲ ପାତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆନ୍ନାମାଲାଇ, ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଓ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଥିବା ଷ୍ଟିକର ଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ସବର ଉପହାରରେ ଥିବା ଦୃଢ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା।
ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସି ବିଜୟଭାସ୍କର ବିରାଲିମାଲି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିସ୍ତୃତ ପୋଙ୍ଗଲ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଥିବା ପାତ୍ର, ଚାମଚ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପୋଙ୍ଗଲ ପାତ୍ର, ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଆଘିଅ, ଅଧ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ପେନସିଲ୍, କଲମ ଓ କାଚ ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର, ଶୁଖିଲା ଫଳ ଓ ଅଳେଇଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଥୋଣ୍ଡାମୁଥୁରରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ପି ଭେଲୁମଣି ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳକୁ କ୍ରିକେଟ୍ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍, ହେଲମେଟ୍, ବ୍ୟାଟିଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍, ଗାର୍ଡ, ପ୍ୟାଡ୍ ଓ ଏକ କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭେଲୁମାନି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହା କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଉପହାରର ପରିମାଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖୁ ଓ ଏକ ରୋଷେଇ ପାତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ଏଭଳି ଉପହାର ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି।