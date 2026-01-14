ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:Open AI ଜାନୁଆରି ୭ ତାରିଖରେ ChatGPT Health ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏହା ମେଡିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ୱେଲନେସ୍ ଆପ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ନୂତନ ଟ୍ୟାବ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ Apple Health ଏବଂ MyFitnessPal ଭଳି ଆପ୍ ସଂଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ସାରାଂଶ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା ବୁଝିବା କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେବ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ

ChatGPT ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବୀମା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ବିଷୟରେ କ’ଣ?

ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ OpenAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ChatGPT Health ଏକ ପୃଥକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କମ୍ପାନି ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅବଗତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ଲୋକମାନେ କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆକ୍ସେସ୍ ହେବା ପରେ ChatGPTର ସାଇଡ ବାର୍‌ରେ ହେଲ୍ଥ୍‌ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ମେଡିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ୍‌ ଆପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।

