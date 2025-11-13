ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବିହାର ପ୍ରଦେଶ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ କାର୍ଟୁନ ପରି ଫଟୋ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦଳ "ଗୁଡବାଏ ଚାଚା" ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛି।
ପୋଷ୍ଟରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ପରିବାରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଆଶାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ଅଛି, "ସିଂହାସନ ଛାଡିଦିଅ, 'ତେଜସ୍ୱୀ ସରକାର' ଆସୁଛି।"
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଧର୍ମବୀର ଯାଦବ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିବାବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଏକ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାକୁଥିବାବେଳେ ଏକଜିଟ ପୋଲର ଆକଳନ କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡିର ନିଦ ଉଡାଇ ଦେଇଛି | ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ପୂର୍ବତନ ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ସିହ୍ନା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି |
ଯେଉଁଥିରେ ରଞ୍ଜିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ "ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହୈ" ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ | ବାସ୍ତବରେ ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ନୀତିଶଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ ନାହିଁ | ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନୀତିଶ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ନେତା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ NDA କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନାହିଁ।