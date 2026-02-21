ଇସଲାମାବାଦ୍: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଯାଉଛି । ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦେଶର ଭୁଲ ନୀତି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିକାଶ ବଦଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହସାନ ଇକବାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଶର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୮.୮ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା, ୨୦୧୮-୧୯ରେ ମାତ୍ର ୨୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଭାରତ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୧ ମିଲିୟନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାର କରିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ତାର ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି।
ସର୍ବଶେଷ ସର୍ଭେ ଫଳାଫଳରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ସିନ୍ଧରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଯେତେବେଳେ କି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ କମ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାରା ଦେଶରେ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶରେ ହ୍ରାସ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ତାର ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ।